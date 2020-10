Voedselbanken bezorgd over komende winter: “De situatie is ernstig” LH

08 oktober 2020

13u13

Bron: Belga 0 De Voedselbanken zijn bezorgd over de bedeling van etenswaren en andere basisbenodigdheden de komende winter. Door de hamsterwoede in het begin van de corona-uitbraak beschikten warenhuizen over weinig overschotten. Ondertussen is het aantal mensen dat een beroep doet op voedselhulp ook dramatisch gestegen. "We hebben nog nooit zo een toename gekend in een periode van een jaar", zegt Jozef Mottar van de Voedselbanken. "De situatie is uitzonderlijk ernstig."

De coronacrisis veroorzaakte de grootste stijging in het aantal hulpbehoevenden die de voedselbank ooit heeft gezien. "Sedert het ontstaan van de voedselbanken, midden jaren 80, hebben we nooit die aantallen bereikt", zegt Mottar. "Nationaal gaat het om zowat 15 procent, 20.000 mensen per maand." Aanvankelijk zorgde dat voor een probleem, omdat het aantal overschotten met zowat 30 procent was afgenomen.



"We hebben de voorbije periode, van maart tot nu, vrij goed aan de toegenomen vraag kunnen voldoen omdat we zeer uitzonderlijk voedsel hebben kunnen aankopen door middelen aangereikt door de overheid, bedrijven en particulieren", legt Mottar uit. "Zo hebben we ons assortiment kunnen aanvullen."



De Belgische Federatie van Voedselbanken zegt dat sinds het begin van het jaar tot eind augustus een derde meer voeding werd verdeeld dan in dezelfde periode vorig jaar. "Nu de sociale crisis doorzet, beginnen de voorraden te slinken."

De Voedselbanken bereiden zich voor op een zware piek dit najaar. Zelfs in normale tijden is de winter traditioneel een piekperiode. Waar in 2019 al een recordcijfer werd gehaald met 170.000 personen die maandelijks een beroep deden op voedselhulp, vreest de Belgische Federatie van Voedselbanken in 2020 een heel pak hoger te eindigen.

