Voedselagentschap trekt toelating van Tiense suikerrafinaderij in Wanze in na klacht van klant

avh

31 augustus 2018

19u48

Bron: Belga

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft de toelating van de site van Tiense Suikerraffinaderij in Wanze (Luik) ingetrokken. Na een klacht van een klant is namelijk gebleken dat er deeltjes van de opslagsilo's kunnen loskomen en zo in de suiker kunnen belanden.