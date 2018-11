Voedselagentschap roept Poolse fruitdrankjes terug omdat er mogelijk glas in zit AW

19 november 2018

21u13

Bron: Belga 0 Het Federaal Voedselagentschap FAVV haalt de dranken FRUGO Mix owoców (fruitmix) uit de schappen, wegens de mogelijke aanwezigheid van stukjes glas. Dat maakte het FAVV vandaag bekend.

De aanleiding is een melding via het RASFF-systeem - het Europese systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders - na een klacht van een consument in Polen, waarna de aanwezigheid van stukjes glas werd aangetoond.



Het gaat om de drank FRUGO Mix owoców (fruitmix) met minimale houdbaarheidsdatum 24/05/2019, lotnummer 196845, verpakt in glazen flessen van 250 ml. De drank werd verkocht in verscheidene Poolse buurtwinkels in ons land.

Het FAVV vraagt aan de consumenten het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. Er is immers een mogelijk risico op verstikking of interne verwondingen als gevolg van de aanwezigheid van vreemde voorwerpen die ingeslikt kunnen worden.