Voedselagentschap roept gedroogde vijgen terug

29 augustus 2018

Bron: Belga

Het Federaal Voedselagentschap haalt gedroogde vijgen van het merk Farm Valley uit de verkoop en roept ze terug bij de consument. Het FAVV neemt die beslissing omdat in het product een overschrijding is aangetoond van de norm voor aflatoxine B1. Dat is een toxine geproduceerd door schimmels. Consumptie van grote hoeveelheden kan op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.