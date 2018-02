Voedselagentschap haalt verschillende merken abrikozenpitten uit handel: "Hoog gehalte van cyanide" ADN

15 februari 2018

16u43

Bron: Belga 0 Het federaal voedselagentschap (FAVV) heeft verschillende merken abrikozenpitten uit de handel laten halen omdat ze een hoog gehalte van de gevaarlijke stof cyanide bevatten.

Dat gebeurt nadat de Nederlandse voedselautoriteit (NVWA) een probleem had gemeld op het Europees waarschuwingssysteem RASFF, zo blijkt uit een mededeling van het FAVV.

De abrikozenpitten van de merken 'Superfoodz', 'Erica' en 'Jacob Hooy' zijn uit de rekken gehaald. Klanten die het product al gekocht hebben, krijgen de raad om er niet van te eten en de abrikozenpitten terug te brengen naar de winkel. Concreet gaat het om de volgende producten: 'Bittere Abrikozenpitten' (300 gram) van Superfoodz en met 10/05/2019 als houdbaarheidsdatum, 'Abrikozenpitten' (100 gram) van Erica met 20/04/2020 als houdbaarheidsdatum (lotnummer 18763) en 'Abrikozenpitten' van het merk Jacob Hooy in zakken van 1 kilogram, 250 gram en 100 gram (lotnummer PN 17219/18767) en tenminste houdbaar tot 31/07/2019.

Amygdalin

De abrikozenpitten bevatten amygdalin, een natuurlijke stof die tijdens het eten in het giftige blauwzuur of cyanide wordt omgezet. Blauwzuur veroorzaakt onder meer hoofdpijn en duizeligheid en kan in extreme gevallen zelfs dodelijk zijn.

Het probleem stelt zich voor alle duidelijkheid niet bij het eten van abrikozen zelf: de pit wordt immers uit de steen gehaald die in de vrucht zit en heeft dus geen rechtstreeks contact met het fruit.

Wie na het eten van rauwe abrikozenpitten onmiddellijk acute gezondheidsproblemen ondervindt, moet zo snel mogelijk contact opnemen met het Antigifcentrum via 070/245.245. Mensen die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met het FAVV op meldpunt@favv.be of 0800/13.550.