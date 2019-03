Voedingssupplementen met sint-janskruid teruggeroepen wegens schadelijke toxines kg

06 maart 2019

18u06

Bron: Belga 0 Het federaal voedselagentschap FAVV waarschuwt voor de consumptie van capsules met sint-janskruid van verscheidene merken. Er werd een te hoog gehalte aan alkaloïden vastgesteld in de capsules.

Het gaat om de sint-janskruidcapsules van drie merken:



• Vitotaal (houdbaarheidsdatum: 31/03/2021, lotnummer: V1808022)

• Solgar (houdbaarheidsdatum: 01/04/2021, lotnummer: 264540-01)

• Newcare (houdbaarheidsdatum: 01/08/2021, lotnummer: V1822021)



De producten werden verdeeld via verschillende verkooppunten in België en via het internet.

De capsules bevatten te veel alkaloïden. "Dat zijn toxines geproduceerd door schimmels die aanwezig kunnen zijn in verschillende granen zoals rogge. De consumptie van grote hoeveelheden van alkaloïden kunnen mogelijk op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid", zegt het FAVV.



Het agentschap vraagt om de producten niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt, of om contact op te nemen met de website waar het product werd aangekocht.



Wie bijkomende informatie wil, kan bij het FAVV terecht op het nummer 0800 13 555 of via meldpunt@favv.be.