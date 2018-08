VN-vluchtelingenorganisatie veroordeelt België: "Zelfs wanneer kinderen voor een korte periode worden opgesloten, heeft dat een verwoestend effect" AW

10 augustus 2018

16u28

Bron: Belga 0 De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR veroordeelt het opsluiten van families met kinderen in gezinswoningen in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Vanaf morgen kunnen in die "family units" kinderen opgesloten worden.

"UNHCR stelt dat het onderbrengen van kinderen in gesloten centra een schadelijke praktijk is die wereldwijd moet worden gestopt, ook in België", zegt de organisatie in een persbericht. "Uitgebreide en recente studies hebben aangetoond dat opsluiting bij kinderen vaak ontwikkelingsvertragingen en emotionele problemen, zoals slapeloosheid, eetlustverlies en gedragsproblemen, veroorzaakt."



"Zelfs als ze samen met hun familie worden vastgehouden of wanneer ze enkel voor een korte periode worden opgesloten, kan detentie een verwoestend effect hebben op de fysieke, emotionele en psychologische ontwikkeling van kinderen", aldus Veronique Robert, UNHCR Adjunct Regionaal Vertegenwoordiger voor West-Europa.

Een stap achteruit

UNHCR wijst erop dat ons land in het verleden meermaals veroordeeld is voor het opsluiten van kinderen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "Daarna ontwikkelde België alternatieven, zoals de open terugkeerhuizen, die algemeen als een goede praktijk worden beschouwd", klinkt het. "Door opnieuw kinderen in gesloten centra te plaatsen, zet België helaas een stap achteruit op het gebied van kinderrechten."

"Opsluiting is nooit in het belang van het kind. Deze schadelijke praktijk is in veel opzichten in strijd met het Verdrag van de Rechten van het Kind en moet worden gestopt", besluit Robert.