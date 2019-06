VN heeft vragen over "overdreven” gerechtelijke operatie tegen woonwagenbewoners SPS

13 juni 2019

08u55

De Verenigde Naties hebben België om opheldering gevraagd over een mogelijke "disproportionaliteit" bij de gerechtelijke operatie van 7 mei tegen een criminele organisatie die zich specialiseerde in oplichtingen, waarbij een dertigtal personen werden opgepakt. Dat schrijft Le Soir.

Begin juni stuurde de speciale rapporteur van de VN voor de rechten van minderheden een brief aan Buitenlandse Zaken over de grootste gerechtelijke operatie van de afgelopen 20 jaar in België.



Daarbij deden 1.200 federale en lokale politieagenten, bijgestaan door agenten van de Franse gendarmerie en van Europol, meer dan 200 huiszoekingen in België, voornamelijk bij enkele families van Belgische woonwagenbewoners. De betrokken personen worden allemaal verdacht van grootschalige fraude en autozwendel.

Volgens Le Soir ontving de speciale rapporteur eind mei een klacht van een Belgische advocaat, die gezinnen van woonwagenbewoners verdedigt die indirect werden getroffen door de dwangmaatregelen van de rechter. Bij de operatie werden 91 caravans in beslag genomen, en tientallen bankrekeningen geblokkeerd. De VN maken zich zorgen over een mogelijke "onevenredigheid" tussen deze maatregelen en het doel: het stopzetten van het mogelijke witwassen van geld.

"Genève vraagt om een reactie van de Belgische staat na een klacht die aan hem is gericht", bevestigt Karl Lagatie, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. "De procedure bepaalt dat België 60 dagen de tijd heeft om te reageren. Gedurende die tijd is de procedure vertrouwelijk. Buitenlandse Zaken coördineert de reactie met de betrokken partijen: Binnenlandse Zaken, Justitie en de cel Gelijke Kansen".