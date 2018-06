VN-expert: "Deradicalisering in Belgische gevangenissen kan beter" HA

01 juni 2018

12u18

Bron: Belga Een speciale rapporteur van de Verenigde Naties (VN) maakt zich zorgen over het gebrek aan een systematische programma rond deradicalisering in de Belgische gevangenissen. De rapporteur, de Ierse Fionnula Ni Aoláin, was deze week op missie in België om te zien hoe ons land in de strijd tegen terrorisme de mensenrechten en fundamentele vrijheden bewaakt.

De rapporteur is positief over ons land. Ze noemt het engagement van de Belgische regering om de strijd aan te binden met terrorisme zonder de verplichtingen inzake mensenrechten uit het oog te verliezen "een voorbeeld van goede nationale praktijk". Zo vindt ze het een goede zaak dat de regering na de aanslagen van 22 maart geen noodtoestand heeft uitgeroepen, maar ervoor gekozen heeft om de bestaande wetgeving maximaal te gebruiken.

Ze is naar eigen zeggen onder de indruk van de aandacht die de verschillende overheden hebben voor de uitdagingen rond radicalisering en maatschappelijke polarisering ten gevolge van het terroristisch geweld. Toch stelt ze een aantal lacunes vast. De dagelijkse ervaringen van slachtoffers van terrorisme in domeinen als volksgezondheid, werk en bij de overheid wijzen op directe en indirecte discriminatie.

Aanslag in Luik

Uitgerekend enkele dagen na de dodelijke schietpartij in Luik, waarbij de dader in de gevangenis geradicaliseerd zou zijn, zegt de speciale VN-rapporteur dat er een gebrek is aan een systematisch programma rond deradicalisering in de gevangenissen. Anderzijds maakt ze zich ook zorgen over afzonderingsregimes en andere maatregelen in de gevangenissen. Die kunnen gezien worden als ernstige aantastingen van individuele rechten.

Fionnula Ni Aoláin vindt ook dat de Belgische regering dringend maatregelen moet nemen voor de Belgische kinderen van zogenoemde Syriëstrijders die nog in Syrië of Irak zijn, omdat deze een groot risico lopen.