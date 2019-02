VN-comité voor kinderrechten vraagt België om einde te maken aan opsluiting minderjarige migranten KG ADN

07 februari 2019

16u31

Bron: Belga 0 Het VN-comité voor de Rechten van het Kind wil dat België komaf maakt met het opsluiten van minderjarige migranten in een gesloten centrum. Dat blijkt uit een rapport dat het comité verspreid heeft over de kinderrechten in België.

Sinds deze zomer kan ons land, na een onderbreking van tien jaar, opnieuw gezinnen met kinderen opsluiten met het oog op hun repatriëring. Die gezinsunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel vormen een veelbesproken onderdeel van het Belgische migratiebeleid.

In een rapport dat het VN-comité voor de Rechten van het Kind heeft opgesteld, op basis van hoorzittingen die twee weken geleden plaatsvonden, wordt er erg kritisch naar gekeken. Het comité zegt “erg bezorgd” te zijn over het herinvoeren van die detentiemaatregel. Er wordt dan ook aanbevolen om een einde te maken aan die maatregel, die ingaat tegen het belang van het kind. Er moet werk worden gemaakt van oplossingen waarbij geen minderjarigen worden opgesloten, zo klinkt het. Het comité benadrukt dat ook op het vlak van gezinshereniging het belang van het kind moeten worden vooropgesteld.

Kinderarmoede

Daarnaast haalt het VN-comité in zijn conclusies nog een reeks andere pijnpunten aan. Zo wordt gewezen op de blijvende hoge kinderarmoede in ons land. “De maatregelen die door de overheid zijn genomen, hebben niet de gewenste impact op de afname van de kinderarmoede, met tot 18,6 procent van de kinderen met een risico op armoede”, zo vermeldt het rapport.

Vooral het hoge armoederisico bij kinderen met twee werkloze ouders, kinderen in eenoudergezinnen en kinderen van niet-Europese origine baart het comité zorgen. Er wordt daarom aanbevolen om een armoedestrategie uit te tekenen die vooral op minderjarigen mikt.

Onderwijs

Het comité maakt zich tot slot ook zorgen over de vaststelling dat kinderen met een migratieachtergrond of met een lager sociaal-economisch profiel moeilijk toegang lijken te krijgen tot kwaliteitsonderwijs. Dat leidt tot mindere prestaties, een oververtegenwoordiging van die groepen in het technisch en beroepsonderwijs en kinderen die zonder diploma de school verlaten, zo luidt de kritiek. België krijgt de aanbeveling om meer inspanningen te leveren om die ongelijkheid weg te werken. Ook het intrekken van de studietoelage van spijbelende leerlingen in Vlaanderen wordt daarbij onder vuur genomen.

België had op 24 en 25 januari in Genève aan achttien experts uitleg moeten geven over de manier waarop Verdrag voor de rechten van het kind (1989) wordt gevolgd. Om de naleving van dat verdrag te verzekeren, moeten alle landen die het ratificeerden om de vijf jaar verslag uitbrengen.