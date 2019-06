Vluchtmisdrijf Schaarbeek: bestuurder had rijverbod en was al eens veroordeeld voor vluchtmisdrijf TMA

14 juni 2019

11u20

De 28-jarige man die gisteren is opgepakt naar aanleiding van het ongeval in Schaarbeek, wordt straks voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het Brusselse parket vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel zou worden geplaatst voor opzettelijke slagen en verwondingen met vluchtmisdrijf, en in staat van herhaling. De man was immers al eerder veroordeeld voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en had een rijverbod opgelopen. Hij mocht gisteren dus niet achter het stuur zitten. De wagen waarmee hij reed, was gehuurd maar op een andere naam.