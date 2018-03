Vluchtmisdrijf nadat auto Nic (14) aanrijdt: "Hij liet papieren zakdoekje achter. Daarna reed hij weg" HR

18 maart 2018

20u05

Bron: Facebook, RTV 118 De politiezone Balen-Dessel- Mol zoekt getuigen van een ongeval op de Turnhoutsebaan in Mol. Daarbij raakte een 14-jarige fietser gewond. De bestuurder stapte wel even uit, maar pleegde daarna vluchtmisdrijf.

Nic Wouters was afgelopen woensdagmiddag van school naar huis aan het fietsen, toen foutliep ter hoogte van de broodautomaat op de Turnhoutsebaan. "Ik reed op het fietspad, toen een auto met zijn spiegel tegen me aanreed", vertelt Nic aan de regionale televisiezender RTV. Hij raakte lichtgewond en bleef op het asfalt liggen. De bestuurder stapte even uit. "Hij gaf me een papieren zakdoekje", vervolgt Nic. "Dan is hij weggereden." Nic speelde stukjes van drie van zijn tanden kwijt, en twee tanden staan scheef en los.

Oproep

"Ik weet dat het een man was", aldus nog Nic. "Hij reed met een zwarte auto." Getuigen van het ongeval zijn er voorlopig niet, ook al is het op dat moment meestal behoorlijk druk op de Turnhoutsebaan. Met een oproep via sociale media hoopt de moeder van Nic alsnog getuigen te vinden. Ze hoopt ook dat de dader zich nog gaat aangeven.