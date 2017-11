Vluchtende wagen ramt politiecombi in Antwerpen SVM

21u10

Bron: Belga 0 belga In het noorden van Antwerpen is vanavond een wagen die een politiecontrole wilde ontvluchten tegen een combi gereden. Een politiemedewerker liep lichte verwondingen op. De passagier van de vluchtende wagen kon intussen gevat worden, de bestuurder kon ontkomen.

De politie wilde het voertuig in kwestie, dat stond aan te schuiven aan een verkeerslicht op de Slachthuislaan, controleren omdat het mogelijk gestolen was. De wagen reed echter plots in de tegengestelde rijrichting over het voetpad weg. Enkele fietsers moesten daarbij wegspringen. Het voertuig probeerde vervolgens over de middenberm door te steken, ramde een combi, begon te tollen en raakte ook nog een bestelwagen.

Bestuurder en passagier sloegen na de crash op de vlucht. De passagier werd even later op de nabije snelweg gevat, de bestuurder kon voorlopig ontkomen.