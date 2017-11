Vluchtende drugskoerier ramt dienstvoertuig van politie KVE

22u51

Bron: Belga 6 Photo News Illustratiefoto. In het grensgebied tussen Maastricht en Riemst heeft de politie deze avond rond 17 uur de achtervolging ingezet op een drugskoerier, die uiteindelijk te voet kon ontkomen. De man ramde een dienstvoertuig van de lokale politie Bilzen-Riemst-Hoeselt. Twee politie-inspecteurs liepen verwondingen op. Dat maakte het Limburgse parket bekend.

Een gemengde patrouille, bestaande uit een Nederlandse politieman uit Maastricht en een agent van Bilzen-Riemst-Hoeselt, ging in Maastricht over tot controle van een Nederlandse auto. De bestuurder reed echter weg, nadat hij eerst gestopt was en de politiemensen zijn wagen wilden doorzoeken. Tijdens zijn rit kruiste hij meermaals Nederlands en Belgisch grondgebied. Een tweede gemengde patrouille wierp een wegversperring op aan het kruispunt van de Wolderweg met de Muizenberg in Vroenhoven (Riemst).

Ze plaatsten hun dienstvoertuig dwars over de rijbaan. De vluchtende automobilist ramde echter het politievoertuig aan de bestuurderszijde. Hij kon nadien nog even verder rijden, maar moest toch zijn gehavende wagen achterlaten. Hij kon te voet ontkomen. Tijdens de achtervolging smeet de verdachte meerdere plastieken zakken met marihuana uit zijn wagen. De politie kon 2,7 kilo marihuana recupereren. Door de opzettelijke aanrijding liepen de Belgische politieman en zijn Nederlandse collega lichte verwondingen op.

De politie van de zone Voeren deed de vaststellingen van de aanrijding. De Nederlandse en Belgische politiemannen, die het verdachte voertuig in Maastricht aan de kant wilden zetten, herkenden de 29-jarige Nederlandse drugskoerier. De Nederlandse politie voert het verdere onderzoek met het oog op de arrestatie van de verdachte.