Vluchten Air Belgium naar Caraïben tijdelijk stilgelegd vanwege coronacrisis Belga

23 maart 2020

14u46 0 Air Belgium heeft zondag de voorlopig laatste vlucht naar de Caraïben uitgevoerd. Ten vroegste begin mei zullen ze hervatten. Voor het grootste deel van de circa 350 werknemers is tijdelijke werkloosheid aangevraagd. De luchtvaartmaatschappij zal voor verschillende miljoenen euro's steun vragen van de overheid. “Zonder kunnen we niet overleven”, zegt topman Niky Terzakis.

Air Belgium bracht de voorbije dagen meer dan zeshonderd reizigers die op Guadeloupe en Martinique verbleven, versneld opnieuw naar België. Daarvoor werden ook extra vluchten ingelegd. Zondag kwam de voorlopig laatste vlucht aan op Belgische bodem. “Als het aan ons had gelegen, zouden we blijven vliegen zijn naar de Franse overzeese gebieden Guadeloupe en Martinique in de Caraïbische Zee”, aldus Terzakis.

Er gelden evenwel steeds meer beperkingen voor de luchtvaart, om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Zo laat Frankrijk alleen nog repatriëringsvluchten toe, en dus geen vluchten waarmee vrijetijdsreizigers naar de overzeese gebieden worden gebracht. En de luchthaven van Charleroi, de thuisbasis van Air Belgium, sluit vanaf woensdag de deuren voor passagiers, en dat minstens tot 5 april. In die omstandigheden bleven er voor Air Belgium weinig andere opties over dan de reguliere vluchten ook tijdelijk op te schorten. Terzakis hoopt wel zo snel mogelijk te hervatten. De eerste datum waarvoor op de website tickets beschikbaar zijn, is 2 mei.

Tijdens de opschorting van de vluchten zal er een beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid.

Minimumdienst tot 6 april

In een eerste periode, tot 6 april, zal Air Belgium een minimumdienst behouden, onder meer om het callcenter te bemannen. Er worden ook één of twee vliegtuigen, en bijbehorend personeel, stand-by gehouden voor repatriëringen. Zo voerde de maatschappij zaterdag al een repatriëringsvlucht uit vanuit Argentinië. Nadien, en tot 29 april, zullen alle werknemers in tijdelijke werkloosheid gaan. “Ontslagen liggen niet op tafel”, benadrukt Terzakis. “De toestand is voor de hele sector dramatisch.”

Net als andere maatschappijen zal Air Belgium overheidssteun moeten vragen. De uitbreidingsplannen waarvan eerder sprake was (bijvoorbeeld richting China), staan voorlopig on hold. “We focussen ons nu allereerst op overleven.”

Behalve de lijnvluchten naar de Caraïben voert Air Belgium ook vluchten uit voor andere maatschappijen. Die activiteit ligt sinds een tiental dagen stil.