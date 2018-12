Vluchtelingenwerk Vlaanderen met zes andere ngo’s naar Raad van State tegen limiet van 50 asielaanvragen per dag ADN

04 december 2018

11u24

Bron: Belga 18 Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zes andere ngo’s stappen samen naar de Raad van State tegen de beslissing om het aantal asielaanvragen te beperken tot 50 per dag.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) besliste sinds 22 november nog maximaal 60 asielaanvragen per dag te registreren, na een verhoogde instroom van asielzoekers sinds juli. Wat later schroefde hij het aantal aanvragen terug tot 50. “We hebben veel gastvrijheid getoond de laatste jaren, maar dat stopt ook ergens natuurlijk”, verdedigde Francken zijn beslissing in een videoboodschap.

“Onwettige praktijk”

Maar tegen de maatregel is de voorbije dagen en weken protest gerezen. Nu stappen zeven ngo’s met een verzoekschrift naar de Raad van State. “Dit is een politieke beslissing die een onwettige praktijk installeert. Het gaat in tegen nationale wetgeving en Europese richtlijnen”, zegt Charlotte Vandycke, directeur en woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, aan Belga. Zo is de praktijk volgens de ngo’s onder meer strijdig met de vreemdelingenwet en de Europese procedurerichtlijn.

“Asielzoekers moeten volgens de regels zo snel mogelijk asiel aanvragen. Dat doen deze mensen en toch worden ze zonder uitleg geweigerd. We hebben bewijzen van mensen die zich zes of zeven dagen na elkaar zijn gaan aanmelden, maar telkens zonder uitleg wandelen worden gestuurd. We hebben de situatie ook laten vaststellen door een deurwaarder”, legt Vandycke uit.

Deze situatie is niet houdbaar. Men laat zeer kwetsbare mensen in de kou staan. De situatie is echt explosief

“Ook al baby’s en zieken voor gesloten deur”

Volgens staatssecretaris Francken krijgen gezinnen en kwetsbare groepen zoals kinderen, minderjarigen, ouderen en zieken voorrang. “Dat is absoluut onwaar. Er zijn al baby’s en zieken die geconfronteerd werden met een gesloten deur. Er heerst extreme willekeur”, aldus Vandycke. Volgens haar is die praktijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel en met het grondwettelijke recht op een menswaardig bestaan. “Elke asielzoeker die zich aanmeldt moet menswaardig worden opgevangen”, aldus Vandycke.

Volgens Vandycke zijn de asielzoekers de dupe van een politieke beslissing. “Deze situatie is niet houdbaar. Men laat zeer kwetsbare mensen in de kou staan. De situatie is echt explosief. En als de limiet gehandhaafd blijft, zal de situatie enkel nog verslechteren”, meent Vandycke. De limiet van 50 asielaanvragen per dag handhaven is volgens de ngo’s niet alleen “onwettig” maar komt ook neer op “het spelen met de gezondheid van kwetsbare mensen”.