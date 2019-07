Vluchtelingen verkiezen Vlaanderen boven Wallonië IB

11 juli 2019

05u50

Bron: Belga 0 Vlaanderen is meer dan ooit de favoriete regio van vluchtelingen om zich in ons land te vestigen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse overheid, waarover De Tijd vandaag bericht.

Negen op de tien mensen die in Vlaanderen wonen op het moment dat hun status van asielzoeker officieel omgezet wordt in die van vluchteling, blijven er nadien ook wonen. In Wallonië blijft minder dan de helft, de rest verhuist naar Vlaanderen (38 procent) en Brussel (16 procent).

Driekwart van de mensen die op het moment van hun erkenning in Brussel verbleven, bleef in de hoofdstad. Een op de vijf van hen trekt naar Vlaanderen, en amper 5 procent naar Wallonië. De verhuizing naar Vlaanderen is zelfs nog groter bij vluchtelingen die heel recent binnenkwamen dan bij de mensen in de periode sinds 2014.

De gegevens van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur gaan over 51.000 mensen, erkend tussen januari 2014 en januari 2019.