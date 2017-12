Vluchtelingen naast motor in bus verstopt: "Wonder dat er geen doden zijn gevallen" HA

15u16

Bron: Belga 0 Photonews De mensensmokkelaars werden op 19 juni door de politie geklist op een parking. (Illustratiefoto) Twee Brusselaars van Algerijnse origine hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor zware feiten van mensensmokkel. De verdachten verstopten vluchtelingen in de motorcompartimenten van toeristenbussen. Voor het kopstuk werd zes jaar effectieve celstraf en 40.000 euro geldboete geëist.

Op 29 januari werden drie vluchtelingen 's ochtends vroeg door mensensmokkelaars op een Britse toeristenbus verstopt. De slachtoffers bevonden zich opvallend genoeg in het motorcompartiment, tussen de leidingen. Vanuit die aparte schuilplaats reisden ze met de Britse toeristen naar verschillende bestemmingen in België. De feiten werden pas in de vooravond ontdekt, toen de bus in Zeebrugge wilde inschepen op de ferry naar het Verenigd Koninkrijk.

"Het is onvoorstelbaar dat je een medemens in zo'n levensgevaarlijke situatie brengt voor je eigen geldgewin" Procureur

Door de uitgebreide verklaringen van een slachtoffer kwamen Boualem D. en Lazhari F. in het vizier van de speurders. Tijdens een observatie op 22 april stelde de politie vast dat de dertigers vanuit Brussel naar Brugge en Oostende reden. Daar zochten ze op busparkings de geschikte bussen uit. Een vluchteling werd in het motorcompartiment verstopt, maar kroop er snel terug uit. Op 19 juni werden ze tijdens een nieuwe inspectieronde op een parking opgepakt.

Procureur Manuel Manderick hekelde op de zitting de werkwijze van de mensensmokkelaars. "Ik wist voordien zelfs niet dat zoiets mogelijk was. Het is onvoorstelbaar dat je een medemens in zo'n levensgevaarlijke situatie brengt voor je eigen geldgewin. Het is een wonder dat hier geen doden zijn gevallen."

Voor Boualem D. werd zes jaar effectief geëist, zijn kompaan riskeert vijf jaar effectief.

Bedreigingen

Boualem D. heeft toegegeven dat hij zich sinds oktober 2016 bezighield met mensensmokkel. Toch vroeg de verdediging voor de feiten van eind januari de vrijspraak. "Ik heb mensen geholpen, maar niemand op bussen gestoken", zei de Algerijn zelf. Lazhari F. bekende pas helemaal op het einde van het onderzoek zijn betrokkenheid. Volgens zijn advocaat Jorn Verminck werd hij immers bedreigd door zijn medebeklaagde. "Als je niet vertelt wat ik wil, dan ga ik je vermoorden", zou D. in de gevangenis gezegd hebben.

Beide beklaagden vroegen om een voorwaardelijke straf. De rechter doet op 3 januari uitspraak.