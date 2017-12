Vluchteling met lopende asielaanvraag toch naar Soedan gestuurd kv

Bron: Belga 4 Photo News Vluchtelingen in het Maximiliaanpark in Brussel. Een Soedanese vluchteling, die eind juni gearresteerd is in het Brusselse Maximiliaanpark, is ondanks een lopende asielaanvraag ondervraagd door het bekritiseerde Soedanese identificatieteam. Dat zegt zijn advocate, Hanne Van Walle, vandaag in de Mediahuiskranten. Even later zou er voor de man, die in Duitsland zijn aanvraag had ingediend, een document zijn afgeleverd waardoor hij zou worden gerepatrieerd naar Soedan.

Volgens de internationale rechtsregels mag iemand die in een asielprocedure zit nochtans nooit in contact worden gebracht met de overheid van zijn thuisland. En bij professor migratierecht Dirk Vanheule klinkt het dat iemand die nog in een procedure zit niet mag worden verwijderd. "Als hij in Duitsland een asielaanvraag had ingediend, is het ofwel Duitsland of Italië (waar de man de Schengenzone binnenkwam, nvdr.) dat een eindbeslissing moet nemen."

De repatriëring ging uiteindelijk niet door, omdat de man zich bleef verzetten. Begin november oordeelde een rechter dat hij terecht geweigerd had.

De Dienst Vreemdelingenzaken zoekt uit wat er fout zou zijn gegaan, schrijven de kranten.

