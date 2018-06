Vluchteling (20) klampt zich vast onder reisbus en wordt verpletterd in Sint-Agatha-Berchem HA

19 juni 2018

11u31

Bron: VRT, RTL Info, Belga 687 Een transitmigrant die zich verstopt had onder een reisbus is afgelopen nacht overleden in Sint-Agatha-Berchem. Het slachtoffer is een 20-jarige vluchteling uit Guinee die ons land moest verlaten, meldt de VRT. Het overlijden wordt bevestigd door de politie van de zone West. Het parket heeft een onderzoek geopend.

De toeristenbus vertrok vannacht aan het Brusselse Noordstation en had het Verenigd Koninkrijk als eindbestemming. Voor aanvang van de reis probeerden meerdere transitmigranten zich te verbergen onder de as van de bus, maar ze werden weggejaagd door de chauffeur. Een jongeman uit Guinee slaagde er niettemin in zich onder het voertuig te verstoppen.

Ter hoogte van de Keizer Karellaan in Sint-Agatha-Berchem merkte een andere buschauffeur de voeten van de verstekeling op en verwittigde hij zijn collega. Toen die de reisbus aan de kant van de weg zette, werd de jongeman verpletterd door het hydraulische remsysteem van de bus. Om het lichaam van de vluchteling van onder het voertuig te bevrijden, was de tussenkomst van de brandweer nodig om een deel van de touringcar te demonteren.

De buschauffeur wordt ondervraagd door het parket. Dat is een onderzoek gestart en heeft een autopsie op het lichaam bevolen. Volgens de VRT had de twintiger het bevel gekregen om ons land te verlaten.