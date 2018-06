Vluchteling (19) klampt zich vast onder FlixBus en wordt verpletterd in Sint-Agatha-Berchem "Hij leefde nog en schreeuwde het uit van de pijn" HA

19 juni 2018

11u31

Bron: VRT, RTL Info, Belga 1389 Een transitmigrant die zich verstopt had onder een FlixBus naar Engeland is afgelopen nacht overleden in Sint-Agatha-Berchem. De 19-jarige Guineeër raakte verpletterd onder het voertuig nadat de chauffeur zijn bus langs de kant van de weg had gezet. "De man leefde nog toen ik ging kijken", getuigt de chauffeur aan onze krant.

De bus vertrok vannacht aan het Brusselse Noordstation en had het Verenigd Koninkrijk als eindbestemming. Voor aanvang van de reis probeerden meerdere transitmigranten zich te verbergen onder de as van de bus, maar ze werden weggejaagd door de chauffeur. Een jongeman uit Guinee slaagde er niettemin in zich onder het voertuig te verstoppen.

Ter hoogte van de Keizer Karellaan in Sint-Agatha-Berchem maakte een autobestuurder duidelijk aan de chauffeur dat er mogelijk iets loshing onder aan de bus. Toen die dat wilde controleren en het voertuig langs de kant van de weg parkeerde, geraakte de jongeman verpletterd door het hydraulische remsysteem. Door het remmanoeuvre zakte de bus naar beneden en kon de Guineeër geen kant meer op.

Ik ben onder de bus gekropen en heb zijn hand vastgehouden om te zien of hij nog een hartslag had. Twee minuten later is hij overleden Chauffeur FlixBus

Nadat de chauffeur was uitgestapt, trof hij de verstekeling aan onder de bus. Volgens de man, die anoniem wens te blijven, leefde de jongen nog en schreeuwde hij het uit van de pijn. "De hulpdiensten konden niks meer doen. Ik ben onder de bus gekropen en heb zijn hand vastgehouden om te zien of hij nog een hartslag had. Twee minuten later is hij overleden", getuigt de chauffeur aan onze redactie.

Om het lichaam van de vluchteling van onder het voertuig te bevrijden, moest de brandweer tussenkomen om een deel van de touringcar te demonteren.

Het parket is een onderzoek gestart en heeft een autopsie op het lichaam bevolen. Volgens de VRT had de jongeman het bevel gekregen om ons land te verlaten.