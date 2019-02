Vlucht van Armeens gezin geannuleerd, 8-jarig meisje en haar familie blijven voorlopig in ons land Stavros Kelepouris

01 februari 2019

19u45 0 De achtjarige Anna-Maria Khmoyan en haar gezin kunnen voorlopig langer in ons land blijven. Morgen stond een vlucht gepland om het gezin naar Armenië te repatriëren. Maar die vlucht werd in laatste instantie geannuleerd, bevestigt advocaat Bruno Soenen. Het gezin zal volgens hem nu teruggebracht worden naar een open terugkeerwoning.

De familie verblijft al tien jaar in ons land, zonder verblijfsvergunning. In 2014 moest het gezin België een eerste keer verlaten. Ook toen werden ze overgebracht naar een open terugkeerwoning. De gezinsleden sloegen vervolgens op de vlucht, en konden jarenlang in hun eigen huis in Borgerhout wonen.

Begin januari werden ze overgebracht naar het gesloten terugkeercentrum van Steenokkerzeel, met het oog op een repatriëring. Een kinderpsychiater stelde vast dat Anna-Maria intussen al psychische problemen ondervindt door haar verblijf in het gesloten centrum. Ook kinderrechtencommissaris Bruno Van Obbergen is niet te spreken over de opsluiting van de kinderen.



Vorige week werd die repatriëring nog opgeschort, maar tegen die beslissing tekende de Dienst Vreemdelingenzaken verzet aan. De rechtbank van Antwerpen moest zich vervolgens over de zaak buigen. Aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken al een vlucht had geboekt, ging de advocaat van het gezin ervan uit dat de rechtbank het licht op groen had gezet. Dat blijkt nu niet het geval, al wil Soenen geen commentaar kwijt over de details die ertoe geleid hebben dat het gezin voorlopig niet op het vliegtuig wordt gezet.