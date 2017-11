Vlucht Brussels Airlines vertraagd vanwege ’vreemde oliegeur’ Jeroen Bossaert

12u31 0 Photo News Er is deze ochtend een incident gerapporteerd met mogelijk vervuilde lucht op een vliegtuig van Brussels Airlines. Op het toestel met bestemming New York is door de piloot een vreemde oliegeur vastgesteld. De vlucht is met twee uur vertraagd voor inspectie.

De vlucht SN501 naar New York zou normaal gezien moeten vertrokken zijn om 10u35, maar bij het landen van de Airbus A330 in Zaventem merkte de piloot een vreemde oliegeur op. Dat bevestigt Brussels Airlines. “De captain maakte melding van een vreemde oliegeur, hoewel zijn co-piloot niks merkte.” De voorbije dagen getuigde ex-personeel van Brussels Airlines dat er ‘fume events’ plaatsvinden. Dat is wanneer giftige oliedampen in de cabine vrijkomen via de airco door een probleem met de motoren. Brussels Airlines nam het zekere voor het onzekere en duwde de vlucht meteen twee uur vooruit. “Ons onderhoudspersoneel heeft een inspectie gedaan en stelde uiteindelijk niks vast.” Het vliegtuig werd opnieuw vrijgegeven en staat klaar voor vertrek. “We spreken niet van een ‘fume event’”, zegt woordvoerder Geert Sciot.

Interne mail naar bezorgd personeel

Opvallend: uitgerekend vandaag stuurde Brussels Airlines een interne communicatie naar haar personeel waarin het extra uitleg geeft over ‘fume events’ en het ‘Aerotoxisch Syndroom’. Daarin onderstreept de vliegtuigmaatschappij dat er geen sluitend wetenschappelijk bewijs bestaat dat bepaalde symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid en geheugenverlies gelinkt kunnen worden aan giftige dampen in het vliegtuig. Brussels Airlines verwijst daarvoor onder meer naar een studie van het Europese Agentschap voor de veiligheid van luchtvaart. Het bedrijf geeft wel toe dat er momenteel enkele personeelsleden zijn die zeggen dat ze slachtoffer geworden zijn van die giftige dampen en daardoor aan het syndroom lijden. Maar de medewerkers zouden voorlopig geen sluitend medisch bewijs hebben om hun claim te staven. Brussels Airlines benadrukt verder dat het meewerkt aan alle mogelijke onderzoeken en dat het de zorgen van het personeel ernstig neemt.

De daadkracht die de maatschappij aan de dag legt met de vlucht naar New York vandaag bevestigt alvast dat Brussels Airlines de zorgen van het personeel ernstig neemt. De voorbije dagen trok vakbond ACV daarvoor al aan de alarmbel en in ‘Het Laatste Nieuws’ getuigden verschillende ex-personeelsleden van Brussels Airlines dat zij gelijkaardige ‘fume events’ hebben meegemaakt de voorbije jaren. Ze werden ziek aan boord en schrijven de symptomen toe aan het vrijkomen van giftige oliedampen. De voorbije jaren zijn dit soort getuigenissen van vliegpersoneel wereldwijd al regelmatig opgedoken. Bepaalde wetenschappers spreken van een ‘Aerotoxisch Syndroom’ en staven de getuigenissen met bewijzen. Tot op heden kon geen enkel onderzoek van een officiële instantie echter al een oorzakelijk verband leggen tussen de ziektes van vliegend personeel en verontreinigde lucht aan boord.