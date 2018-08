Vlooybergtoren wordt hersteld maar niet hoger gemaakt AV

01 augustus 2018

15u14

Bron: BELGA 0 De Vlooybergtoren, de zwevende trap die razend populair werd dankzij het tv-programma 'Callboys', zal dan toch niet hoger worden gemaakt. Wél wordt de toren hersteld in zijn volle glorie nadat ze eind juni door brandstichting werd beschadigd. Tegen eind oktober zou de toren hersteld moeten zijn.

Het schepencollege van Tielt-Winge heeft dinsdag beslist om de Vlooybergtoren, die beschadigd raakte bij een brandstichting, te laten herstellen. Toch zal de toren niet hoger worden gemaakt, zoals nochtans eerder was aangekondigd. "De procedure om de toren te verlengen zou langer aanslepen en zou vooral onzekerder zijn", zegt Rudi Beeken, de burgemeester van Tielt-Winge. "Daarom is ervoor gekozen om de toren in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Dat zou tegen oktober moeten lukken."

De gemeente koos dus voor wat ze de zekere weg noemt: een herstel in de oorspronkelijke staat. "We zijn verzekerd voor de schade aan de toren en die herstelling zou dus door de verzekeraar betaald worden. Intussen is al een ontwerper aangeduid, ook de oorspronkelijke ontwerper van de toren, en in de tweede helft van augustus zal via openbare aanbesteding een aannemer aangeduid kunnen worden, die dan in september de herstelling zou uitvoeren zodat de toren in oktober weer open zou gaan."

De Vlooybergtoren is een 13 ton wegende zwevende constructie van 11,28 meter hoog en 20 meter lang, die opgebouwd is uit een geraamte van staal, bekleed met cortenstaal. De constructie prijkt sinds 2013 op de Vlooyberg en raakte bij het brede publiek bekend als decorelement in de Vier-serie 'Callboys'.

Brandstichting

De toren liep op 30 juni zware schade op toen vandalen er 's nachts brand stichtten, wat zelfs leidde tot een ontploffing. Kort na de feiten kondigde het schepencollege aan dat de toren niet alleen zou hersteld worden, maar dat er een sectie zou aan worden toegevoegd zodat hij 1,5 meter hoger zou zijn.

"Het was de bedoeling daarvoor samen met de cast van de 'Callboys' een crowdfunding te organiseren maar door hun drukke opnameschema zou dat nog enkele maanden kunnen duren", zegt de burgemeester. "Bovendien zouden we dan ook een bouwvergunning moeten aanvragen en werken via een openbaar onderzoek, wat de herstelling met een drietal maanden zou vertragen."

