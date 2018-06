Vlooybergtoren, bekend van Callboys, vernield door explosie en brand Christian Hennuy

30 juni 2018

09u14

Bron: eigen berichtgeving 315 De Vlooybergtoren in Tielt-Winge, bekend van de serie 'Callboys', is vannacht verwoest door een brand. "We zijn met verstomming geslagen", zegt burgemeester Rudi Beeken.

De gerechtelijke recherche is met een onderzoek gestart. Dat meldt de Leuvense parketwoordvoerster Sarah Callewaert. "Omwonenden hebben rond 1.30 uur een knal gehoord en een steekvlam gezien, en dan de politie verwittigd. Ter plaatse hebben de agenten vastgesteld dat er sprake is van brandstichting met een brandstof en hooi", aldus Callewaert. Er is nog geen spoor van de daders. Er is ook nog niets geweten over hun motief.

"De daders zijn op de toren geklommen en hebben hem vanop het uitkijkplatform overgoten met benzine en hooi", zegt burgemeester Rudi Beeken. "Daarna hebben ze hem in brand gestoken. De daders hebben veel geluk gehad dat ze nog van de brandende toren geraakt zijn, want de bekleding heeft haast onmiddellijk vuur gevat en het vuur is in sneltempo naar beneden gedaald. De Vlooybergtoren is zwaar beschadigd na de brandstichting. Maar het geraamte van de toren is nog wel intact. "We gaan hem zeker herstellen. Al is dat wel een klus die maanden in beslag zal nemen."

Burgemeester Beeken lanceert een oproep naar getuigen. "Iedereen die afgelopen nacht iets verdachts gezien heeft in de omgeving van de toren, vragen we contact op te nemen met de politie."

Zeshonderd jaar

De zwevende trap verving in 2013 de oude Vlooybergtoren. Die stond al zeshonderd jaar op die plaats. Voor de zwevende trap is het de eerste brandstichting, maar de oude Vlooybergtoren werd in het verleden ook twee keer in brand gestoken.

Hoewel de zwevende trap al vernoemd werd in internationale architectuurbladen, duurde het tot 2016 tot heel Vlaanderen de toren ontdekte. De trap speelde toen een 'figurantenrol' in de populaire Vier-reeks Callboys.

De stalen uitkijktrap, ontworpen door ingenieur Yves Willems uit Langdorp (Aarschot), weegt 11 ton en is 20 meter lang en 11 meter hoog. Doordat de Vlooybergtoren is ingeplant op één van de hoogstgelegen locaties van het Hageland (circa 80 meter) biedt hij een fenomenaal uitzicht. Wie de constructie beklimt, ziet bij helder weer zowel de mijnschachten in Limburg als de koeltorens van Electrabel in Vilvoorde.