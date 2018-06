Vlooybergtoren, bekend van Callboys, in brand gestoken Redactie

30 juni 2018

09u14

De Vlooybergtoren in Tielt-Winge, bekend van de serie 'Callboys', is vannacht verwoest door een brand. Rond middernacht is aan de voet van de toren iets tot ontploffen gebracht.

De Vlooybergtoren staat sinds maart 2013 in Tielt-Winge. Hoewel de zwevende trap al vernoemd werd in internationale architectuurbladen, duurde het tot 2016 tot heel Vlaanderen de toren ontdekte. De trap speelde toen een 'figurantenrol' in de populaire Vier-reeks Callboys.

De stalen uitkijktrap, ontworpen door ingenieur Yves Willems uit Langdorp (Aarschot), weegt 11 ton en is 20 meter lang en 11 meter hoog. Doordat de Vlooybergtoren is ingeplant op één van de hoogstgelegen locaties van het Hageland (circa 80 meter) biedt hij een fenomenaal uitzicht. Wie de constructie beklimt, ziet bij helder weer zowel de mijnschachten in Limburg als de koeltorens van Electrabel in Vilvoorde.

