Vlogster lokt pedofiel in de val: Mechels gerecht start onderzoek

14 augustus 2018

Bron: Het Nieuwsblad 3 Het Mechelse gerecht heeft een mogelijke pedoseksueel uit Lier in het vizier, die door de Antwerpse vlogster Jamilla Baidou in de val gelokt is. De 25-jarige vlogster deed zich op een chatsite voor als een 13-jarig meisje.

Dat ze zogezegd 13 was, schrok de man, een vijftiger, niet af, vertelt Baidou aan Het Nieuwsblad. Hij maakte zijn bedoelingen klaar en duidelijk. "Hij stelde meteen voor dat ik bij hem thuis zou langskomen. 'Ik wil je likken', zei hij. Hij zou me verwennen en had er goesting in. Voor alle duidelijkheid: op geen enkele manier heb ik die uitspraken uitgelokt."



De vlogster trok met twee vrienden naar de afspraak om de man te confronteren, en stapte daarna naar de politie. Een video die ze van het hele voorval maakte, werd duizenden keren bekeken.

Geen alleenstaand geval

De 55-jarige man, die nooit eerder veroordeeld is voor zedenmisdrijven, is intussen verhoord. De politie bevestigt aan Het Nieuwsblad dat er een onderzoeksrechter aangesteld is en dat zijn computer in beslag genomen is. Verder wil ze niets kwijt over het onderzoek.



Volgens Baidou gaat het niet om een alleenstaand geval. De vlogster doet zich op chatsites wel vaker voor als een 13-jarig meisje om mogelijke pedoseksuelen te ontmaskeren. "Telkens als ik inlog, heb ik meteen prijs. Gemakkelijk tien volwassen mannen per week."

De politie raadt af om zelf op zoek te gaan naar pedofielen. Het is niet alleen gevaarlijk, het kan een gerechtelijk onderzoek naar potentiële daders ook in het gedrang brengen. "Onze mensen zijn gespecialiseerd in dit onderzoek. Het gaat er in veel gevallen niet enkel om de dader te vatten. Vaak worden mensen maanden geobserveerd, bijvoorbeeld om een heel netwerk in kaart te brengen", klinkt het bij de federale politie.