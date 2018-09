Vlogger legt uit waarom elektrische deelsteps het beste vervoermiddel zijn in Brussel SVM

19 september 2018

10u19

Bron: YouTube 0 Sinds gisteren zijn honderd elektrische deelsteps van Bird in Brussel beschikbaar. Amerikaanse media waarschuwen voor de overlast, maar vlogger Hannes Coudenys is een andere mening toegedaan. In dit filmpje legt hij uit waarom de step volgens hem het beste vervoermiddel is voor een stad.

Het principe is eenvoudig. Met de Bird-app, die u linkt aan uw kredietkaartgegevens of betaaldiensten zoals Apple Pay, ontgrendelt u een step. Ontgrendelen kost een euro, voor elke minuut betaalt u 0,15 euro.

"Je rijdt met de step waar je maar heen wilt", zegt Jon De Boer, operationeel directeur voor Bird in de Benelux in De Morgen. Dus wie zin heeft om met zijn step vanuit het centrum naar de Abdij van Affligem te steppen om een abdijbiertje te drinken, kan dat. De steps zijn begrensd tot 18 kilometer per uur en hebben een bereik van 20 kilometer.

U kan de step daar zelfs achterlaten, ook al bent u dan niet meer op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor alle duidelijkheid: bij Bird gaan ze ervan uit dat Brusselaars de steps in de eerste plaats zullen gebruiken voor de zogenoemde 'first en last mile'. Van thuis tot aan het metrostation en van het metrostation tot aan het werk dus.

