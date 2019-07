Vliegverkeer vannacht beperkt door ziektemeldingen bij skeyes ADN

12 juli 2019

19u35

Bron: Belga 0 Komende nacht is er tussen 1.30 uur en 4.30 uur geen vliegverkeer mogelijk in het westelijke deel van het Belgische luchtruim. Dat meldt Dominique Dehaene, de woordvoerder van skeyes, het overheidsbedrijf dat instaat voor de luchtverkeersleiding.

Oorzaak zijn ziektemeldingen van luchtverkeersleiders, waarvoor geen vervanging meer kon worden voorzien. Volgens de woordvoerder zou de impact zeer beperkt zijn. Er is op dat moment erg weinig vliegverkeer en vliegtuigen kunnen ook nog omgeleid worden via het oostelijke deel van het luchtruim, klinkt het.

Er is al maanden een sociaal conflict bezig bij skeyes. In mei sloot de directie al voor de tweede keer een akkoord met de socialistische vakbond, maar de christelijke en liberale vakbond weigerden dat te ondertekenen. Zij vinden dat het geen structurele oplossingen biedt, met name voor de onderbezetting bij de luchtverkeersleiding. De directie van skeyes wil het akkoord niet heronderhandelen, maar liet weten open te staan voor gesprekken over details ervan. Dat is nu al enkele weken bezig, maandag leverde dat opnieuw geen resultaat op. De volgende ontmoeting is gepland op 23 augustus.

Eind juni liet de christelijke vakbond verstaan dat het de zomeruittocht op de luchthavens niet zou verstoren, “zo lang er geen provocatie komt van de directie”.