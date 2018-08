Vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog veilig ontmanteld op Brussels Airport ADN

22 augustus 2018

10u02

Bron: Belga 1 Op Brussels Airport is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog veilig ontmanteld. Dovo heeft de bom probleemloos onschadelijk gemaakt. Dat laat Brussels Airport deze ochtend weten.

De vliegtuigbom werd maandag tijdens werken op het tarmac aan de cargozijde gevonden. De werkzaamheden werden stopgezet en er werd preventief een perimeter van 100 meter ingesteld rond de vliegtuigbom.

Na inspectie van het springtuig had Dovo bevestigd dat er geen gevaar was voor passagiers, werknemers van de luchthaven en de operaties op de luchthaven. Gezien er geen onmiddellijk gevaar was, had Dovo beslist om de vliegtuigbom in de nacht van dinsdag op woensdag onschadelijk te maken. De ontmanteling is in alle veiligheid gebeurd, zonder de vliegtuigbom tot ontploffing te brengen.