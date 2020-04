Vliegtuig met 7 miljoen mondmaskers geland in Luik KVDS HAA

03 april 2020

07u55 60 Een nieuwe lading mondmaskers is deze ochtend geland in Luik. De vracht bevat 7 miljoen mondmaskers en 100.000 gezichtsmaskers, die bestemd zijn voor de medische sector.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De vracht vertrok vanuit de Chinese miljoenenstad Shanghai en landde om 9.28 uur op de luchthaven Luik-Bierset verwacht. Concreet gaat het om 5 miljoen FFP2-maskers (voor medisch personeel dat direct in contact staat met coronapatiënten) en 2 miljoen chirurgische maskers, bevestigde Christoph van Herck van BeCargo aan onze redactie. De lading bevat ook 100.000 pleximaskers, die het volledige gezicht beschermen. Het materiaal is in de eerste plaats voor de ziekenhuizen bedoeld.

Het gaat om een zending van in totaal 35 ton, of zowat 30 procent van een Boeing 747, goed voor acht vrachtwagens, klinkt het nog.



Dinsdag kwam ook al een levering van 800 beademingsmachines, 300.000 stuks beschermingskledij en 300.000 mondmaskers aan op de luchthaven van Luik. Dat materiaal wordt verspreid in verscheidene Europese landen. Het gaat om een schenking van Jack Ma, de stichter van e-commercegigant Alibaba.

Chirurgisch kapje

Vorige week maandag landde er ook een vliegtuig met 6 miljoen chirurgische mondmaskers en 147.000 mondmaskers van het type FFP2 (die artsen beter beschermen dan een chirurgisch kapje) in Luik. 4,6 miljoen van die maskers was voor Vlaanderen bestemd, de rest voor Brussel.

Die maskers waren een aanvulling op de 5,5 miljoen chirurgische mondmaskers en 253.000 FFP2-maskers die enkele dagen daarvoor waren gearriveerd.

Lees ook: Vliegtuig met 6 miljoen nieuwe mondmaskers geland in Luik

Bekijk ook:

Record van bijna 1.200 doden op één dag in VS



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.