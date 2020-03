Vliegtuig met 6 miljoen nieuwe mondmaskers geland in Luik HAA

23 maart 2020

07u05

Bron: Belga, VRT NWS 8 Een vliegtuig dat 6 miljoen chirurgische mondmaskers transporteerde, is om 6.22 uur geland op de luchthaven van Luik-Bierset. Dat heeft de woordvoerder van de luchthaven, Christian Delcourt, bevestigd. De maskers zijn een aanvulling op de 5 miljoen mondmaskers die in de nacht van donderdag op vrijdag gearriveerd zijn. Een nieuwe lading zou om 11 uur landen in Luik, meldt VRT NWS.

De levering die maandagochtend in ons land is aangekomen, bestaat uit 6 miljoen chirurgische mondmaskers en 147.000 mondmaskers van het type FFP2 (die artsen beter beschermen dan een chirurgisch kapje). 4,6 miljoen maskers zijn bestemd voor Vlaanderen, meldt Vlaams minister-president Jan Jambon op Twitter. “Ze zullen prioritair bezorgd worden aan de woonzorgcentra en gelijkaardige verzorgingsinstellingen met kwetsbare personen, de gezinszorg en de thuisverpleging. Dank aan iedereen die geholpen heeft”, tweette de N-VA’er.

Zonet is een vliegtuig geland met 4,6 miljoen mondmaskers voor Vlaanderen. De maskers worden prioritair bezorgd aan de woonzorgcentra en gelijkaardige verzorgingsinstellingen met kwetsbare personen, de gezinszorg en de thuisverpleging. Dank aan iedereen die geholpen heeft. pic.twitter.com/DBilqxrbDq Jan Jambon(@ JanJambon) link

Eind vorige week werden in België al 5,5 miljoen chirurgische mondmaskers en 253.000 FFP2-maskers geleverd. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) toonde zich nog voor de nieuwe levering van maandag blij te zijn met de komst van de maskers. “Daarmee kunnen we onze zorgverleners, de mensen die in de frontlinie staan, de bescherming bieden die ze nodig hebben”.



Er worden deze week in ons land in totaal 14 miljoen chirurgische mondmaskers én 1,2 miljoen mondmaskers van het type FFP2 verwacht. Dat heeft minister Philippe De Backer (Open Vld) zondagavond bekendgemaakt. De Backer staat aan het hoofd van de taskforce die als doel heeft tekorten aan te pakken.

Het is niet duidelijk wanneer de volgende leveringen zullen plaatsvinden, maar volgens VRT NWS zal er maandagvoormiddag omstreeks 11 uur een nieuwe lading landen op de luchthaven van Luik. Nog volgens de minister laat de regering geen kans onbenut zoveel mogelijk mondmaskers naar België te halen. “Op dit moment blijven we permanent de markt onderzoeken, en zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk mondmaskers naar België blijven halen.”

