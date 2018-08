Vliegtuig met 127 ton olie aan boord bijna in brand op Luikse luchthaven HR

17 augustus 2018

18u11

Bron: Belga 1 De brandweer van Luik is vanmiddag uitgerukt naar de luchthaven van Bierset. Daar was het landingsgestel van een vliegtuig met 127 ton olie aan boord overhit geraakt tot een temperatuur van 400 graden.

De brandweer kreeg omstreeks 12.30 uur een oproep binnen. Volgens de melding was een vliegtuig met 127 ton brandstof aan boord in volle vlucht in brand gevlogen. Toen de pompiers ter plaatse kwamen, bleek het vliegtuig al geland. "Het bleek niet om een brand te gaan, maar het landingsgestel was overhit geraakt", zegt een brandweerman. "De temperatuur was opgelopen tot bijna 400 graden."



De brandweer van Luik, die met de grote middelen ter plaatse was, koelde samen met de pompiers van de luchthaven het toestel af. De situatie was snel onder controle. De drie bemanningsleden konden het vliegtuig op tijd verlaten, er raakte niemand gewond.