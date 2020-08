Vleessector na corona-uitbraak Westvlees: "Wie zich ziek voelt, moet zich laten testen” mvdb

06 augustus 2020

10u10

Bron: VRT 4 “Iedereen die zich ziek voelt, moet zich laten testen”. Die waarschuwing geeft gedelegeerd bestuurder Michael Gore van vleessectororganisatie Febev, een dag na de corona-uitbraak bij het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in het West-Vlaamse Westrozebeke (Staden).



Volgens Gore kunnen werkgevers zelf weinig doen om het risico op verspreiding in te dijken en is het aan de werknemers zelf om hun verantwoordelijkheid op te nemen. “Contacteer bij de minste symptomen een huisarts”, zei Michael Gore in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “We staan erbij en kijken ernaar. We kunnen niet meer doen dan het gebruikelijke zoals social distancing en handhygiëne.” Volgens het Federaal Voedselagentschap FAVV is er geen gevaar voor verspreiding van het virus via het vlees. Ook Gore beklemtoont dat het vlees in slagerijen en supermarkten “absoluut veilig” is.

225 werknemers van Westvlees, het grootste vleesverwerkend bedrijf van het land, zitten sinds dinsdag in preventieve thuisquarantaine. In de versnijderij zijn zeker al 18 personeelsleden besmet met corona. De eerste resultaten van de coronatests zouden vandaag duidelijk worden. In totaal werken er bij Westvlees zo’n 850 medewerkers. Er wordt wekelijks ruim 2.500 ton varkensvlees verwerkt.

In Duitsland, Nederland en de VS bleek eerder al dat Covid-19 uitermate goed gedijt binnen slachthuizen en vleesbedrijven.

Febev vraagt de overheid ook om een onderzoek naar de verspreiding van corona in een koudeketen. “Wij hebben aan Sciensano gevraagd welke maatregelen we moeten nemen”, verklaarde Gore aan onze krant. “De wijze waarop koeling vandaag gebeurt in de vleesverwerking, is trouwens identiek aan die in de industriële bakkerijen, fruit- en groentesector.”

