Vleesleverancier van Colruyt en Delhaize beschuldigd van zware dierenmishandeling



avh

12 februari 2018

13u56

Bron: Animal Rights 0 Internationale media melden vreselijk dierenleed in een fokkerij die varkens levert aan de Spaanse vleesfabrikant El Pozo. Het vlees van de fabrikant is momenteel te koop bij Colruyt en Delhaize. Animal Rights roept de supermarktketens op om El Pozo uit het aanbod te bannen.

Een Spaans onderzoeksteam van de internationale dierenrechtenorganisatie Animal Equality maakte schokkende beelden van de slachthuizen. Er zijn varkens te zien met gigantische abcessen, ernstige misvormingen, infecterende wonden en enorme lies- en navelbreuken. De dieren krijgen geen diergeneeskundige behandeling. Dode varkens liggen te ontbinden tussen levende soortgenoten. Ook de afvalcontainers van het bedrijf puilen uit met kadavers.

Opgelet: de onderstaande video bevat schokkende beelden.

Geen herstel mogelijk

El Pozo stelde in een reactie dat de fokkerij voldoet aan de Spaanse en Europese wetgeving. Volgens hen gaat het om varkens met aangeboren ziekten of misvormingen die apart staan om hun gezondheidstoestand te monitoren. Dierenarts Alfonso Senovilla weerlegt het argument van El Pozo: “Alsjeblieft, we zijn niet dom, deze dieren zijn te ziek om nog te kunnen herstellen. Hun lijden dient meteen gestopt te worden.”

Animal Rights deelt op haar website foto's van de mishandeling. Opgelet: schokkende beelden.

Colruyt Group en AD Delhaize

De Spaanse fokkerij maakt deel uit van Cefusa, de groep waartoe ook vleesproducent El Pozo behoort. In Vlaanderen zijn producten van El Pozo te koop bij Colruyt Group en AD Delhaize. Animal Rights heeft de supermarktketens aangeschreven met de dringende vraag om de producten van El Pozo uit het aanbod te halen.

Eerder al gaven Colruyt en Delhaize aan dierenwelzijn hoog in het vaandel te dragen. Toen Animal Rights beelden uitbracht van dierenmishandeling in de slachthuizen van Tielt en Izegem, besloten de supermarktketens de samenwerking met de slachthuizen in kwestie stop te zetten. Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights: “Wij hopen dat Colruyt en Delhaize ook ditmaal de juiste beslissing zullen nemen door de producten van El Pozo uit het aanbod te bannen. Het wordt hoog tijd om de winkelrekken aan te vullen met meer plantaardig voedsel.”