Vlamingen schenken veel vaker dan Walen Redactie

26 december 2018

11u06

Bron: Belga, Fednot 1 Afgelopen jaar werden er in België 32.000 schenkingsakten ondertekend. Een opvallende vaststelling daarbij is dat het aantal schenkers in Vlaanderen beduidend hoger ligt dan in Wallonië. Dat blijkt uit cijfers van Fednot, de Federatie van het Notariaat.

Van 1 december 2017 tot en met 30 november 2018 werden bij de notarissen in ons land meer dan 32.000 schenkingen geregistreerd; bijna 11.000 voor roerende goederen als geld of kunst en 21.670 voor onroerende goederen zoals een woning of een stuk grond. De Federatie van het Notariaat ging voor het eerst het profiel van de schenkers en begunstigden na.

Het aantal schenkers ligt beduidend hoger in Vlaanderen dan in Wallonië. Van de ruim 32.000 schenkingen gebeurden er ruim 22.000 in Vlaanderen tegenover circa 7.500 in Wallonië. Volgens Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be en zelf notaris, komt dat in de eerste plaats omdat de schenkbelasting op onroerende goederen in Vlaanderen het eerst werd verlaagd en omdat er nu eenmaal meer Vlamingen dan Walen zijn, maar tegelijkertijd "lijkt het aannemelijk dat Vlamingen meer met hun successieplanning bezig zijn", zegt.

Vlamingen zijn meer met hun successieplanning bezig Bart van Opstal

Schenking van de ouders

De cijfers van Fednot ontkrachten daarnaast het idee dat de begunstigden vooral jonge mensen zijn die op het punt staan een huis of appartement te kopen: de gemiddelde begunstigde is 44 jaar oud. De helft van de schenkingen is voor mensen tussen 41 en 60 jaar, en ruim 13 procent gaat naar 60-plussers. Slechts 15 procent van de schenkingen is bestemd voor twintigers, bijna 20 procent gaat naar dertigers. Volgens van Opstal komt dat omdat veel ouders gewoon geld overschrijven op de bankrekening van de kinderen op het ogenblik dat ze een woning kopen. Alleen lopen ze dan het risico toch nog erfbelasting te moeten betalen als de ouder binnen de drie jaar na de schenking overlijden, waarschuwt hij.

De aanname dat schenkingen vooral gebeuren door ouders aan kinderen, klopt dan weer wel met de cijfers: de gemiddelde schenker is 72 jaar, terwijl het leeftijdsverschil met de begunstigde in bijna 60 procent van de gevallen 15 tot 30 jaar bedraagt.