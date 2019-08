Vlamingen samen met een kwart van de wereldbevolking getroffen door ‘extreme waterschaarste' AW

07 augustus 2019

11u22

Bron: World Resources Institute 0 Volgens onderzoekers van het World Resources Institute heeft een kwart van de wereldbevolking reeds 80 procent van zijn watervoorraden opgebruikt. Ook ons land scoort slecht en staat op een 23e plaats van 164 landen, in de categorie ‘hoge waterschaarste’. In Vlaanderen is er zelfs sprake van ‘extreme waterschaarste’.

Bovenaan het lijstje prijken landen zoals Qatar, Israël, Libanon, Iran en Jordanië. België volgt op een 23e plaats en vooral Vlaanderen doet het bijzonder slecht. Dat blijkt uit de regionale verschillen waarmee de onderzoekers rekening hielden. Meer zelfs, zouden de onderzoekers Vlaanderen apart onderverdelen, zou het onder de categorie ‘extreme waterschaarste’ worden geplaatst.



Hoe dat komt? Vlaanderen is een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied. Veel van ons water gaat naar de landbouw en de industrie en we springen niet bepaald zuinig om met het (weinige) water dat we voor handen hebben.



“We moeten veel meer het regenwater vasthouden door het te laten infiltreren in de bodem. Dat kan door grondwaterreserves aan te vullen, door minder verharding en meer waterputten”, vertelt professor waterbouwkunde Patrick Willems van de KU Leuven aan VRT NWS. “De slechte situatie in Vlaanderen is een oud zeer”, vervolgt hij. “Maar met de klimaatopwarming en de extreme droogte van de voorbije zomers, zien we pas de echte impact ervan.”



Waterstressniveau

Natuurlijk dreigt er niet alleen in Vlaanderen waterschaarste. Volgens de hydrologische modellen van het World Resources Institute is het waterverbruik sinds de jaren 60 wereldwijd verdubbeld. Daardoor kampen 44 landen met een hoog waterstressniveau. Dat betekent dat jaarlijks zo’n 40 procent van de beschikbare watervoorraad wordt verbruikt. Zo’n kleine kloof tussen vraag en aanbod maakt landen bijzonder kwetsbaar voor bijvoorbeeld extreem droge periodes.

Vooral het Midden-Oosten en Noord-Afrika, samen met India en Pakistan, worden getroffen door waterschaarste.