Vlamingen maken zich vooral zorgen over terrorisme en immigratie Pessimistisch over toekomst bewerkt door: mvdb

16u44

Bron: Belga 2 BELGA Vlamingen zien terrorisme en immigratie als belangrijkste maatschappelijke problemen. Dat blijkt uit de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van Vlaanderen.

Enkel de Britten, de Fransen en de Italianen schatten het risico op een terroristische aanslag in hun land nog hoger in dan de Vlamingen. Immigratie en de staatsschuld worden door de Vlamingen als respectievelijk het tweede en het derde grootste maatschappelijk probleem gezien.

7,8/10

Nochtans staan we door de band genomen positief in het leven. De Vlaming geeft zichzelf een tevredenheidsscore van 7,8 op 10. Bij de jongste leeftijdsgroep valt de voorbije jaren wel een daling op te tekenen en ook de alleenstaanden met kinderen zijn jaar na jaar minder tevreden. Het minst tevreden is de Vlaming met zijn beschikbare tijd en zijn inkomen.

De toekomst zien we eerder pessimistisch in. Drie op de vier Vlamingen gaat er van uit dat de inkomensverschillen nog zullen toenemen. Nauwelijks een kwart verwacht dat de kwaliteit van het leefmilieu er op vooruit zal gaan en dat de voeding gezonder zal worden.

Contact

Vlamingen hebben regelmatig contact met buren, familie of vrienden. Slechts 10 procent van de bevolking heeft minder dan één keer per maand contact met een buur of bekende. In de steden loopt dat wel op tot 15 procent.





Hoe hoger de opleiding en hoe stedelijker men woont, hoe groter de kans op contact met personen van buitenlandse herkomst. Bijna alle jongeren hebben regelmatig dergelijk contact.