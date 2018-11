Vlamingen laten massaal hun voornaam aanpassen na wetswijziging IB

12 november 2018

05u13

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 0 Al minstens 780 Vlamingen hebben sinds 1 augustus hun voornaam laten veranderen. Dat blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad bij dertig Vlaamse steden en gemeenten.

Ambtenaren spreken in de krant over "een ware toevloed". Sommige (kleinere) gemeentebesturen hebben daarom beslist om in de toekomst weer een vergoeding te vragen voor de naamsverandering.

Een nieuwe voornaam kiezen, werd deze zomer veel eenvoudiger. Voordien moest je naar de FOD Justitie stappen, waarbij de procedure tot anderhalf jaar kon duren en 490 euro kostte. Vandaag kan dit aan het loket in het gemeentehuis en is het in principe gratis.

Een aantal gemeentebesturen wil door de toeloop nu toch een bepaalde som vragen, zodat mensen niet lichtzinnig van voornaam veranderen. Gemeentebesturen mogen dat volgens de wet. "Wij vragen 500 euro", zegt burgemeester Lode ­Hofmans (Open VLD) van Ranst in de krant, "maar voor wie een ongepaste voornaam heeft, is het 50 euro. Voor transgenders blijft het gratis".

Kleine wijzigingen

Volgens de krant worden vooral kleine wijzigingen doorgevoerd en verandert half Vlaanderen niet plots van voornaam. “De mensen die langskomen vragen hoofdzakelijk kleine wijzigingen. Het zijn geen excentrieke aanvragen”, klinkt het bij de gemeente Turnhout. ­“Iemand die Jean-Pierre heet, maar door iedereen Jean genoemd wordt, wil dat op papier vastleggen. Of een Maria die iedereen Marie noemt. Sommige mensen willen af van een streepje in hun naam. Vroeger was de drempel te hoog om zoiets te laten veranderen. Nu niet meer.”