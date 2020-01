Vlaming ziet bijscholing als tijdsverspilling IB

13 januari 2020

05u05

Bron: Belga 0 Minstens 15 procent van de Vlamingen moet tegen 2020 regelmatig deelnemen aan bijscholingen. Die doelstelling van de Vlaamse regering blijkt verre van gehaald, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Volgens het Pact2020, dat in 2009 werd voorgesteld, was het de bedoeling dat vanaf nu 15 procent van de Vlamingen regelmatig zou deel­nemen aan bijscholingen. Volgens de recentste cijfers halen we nog geen 9 procent. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarlijkse Enquête naar de Arbeidskrachten.

Niet alleen halen we de doelstelling niet, we zitten met ons resultaat ook onder het Europese gemiddelde van 11,1 procent. Experts wijten dat aan het ­gebrek aan een leercultuur in Vlaanderen. Bijna 8 op 10 Vlamingen gaven eerder aan geen nood te hebben aan opleiding en training. Ook werkgevers zijn niet snel geneigd om te investeren in opleidingen, omdat ze het als verloren geld ­ervaren als de werknemer vertrekt.

Leerrekening

De bevoegde Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA, Onderwijs) en Hilde Crevits (CD&V, Werk) willen nu werk maken van een zogenoemde leer­rekening. "Daarin zouden de opleidings- en loopbaanrechten worden verzameld. Iedereen zou met één knop een zicht moeten krijgen op zijn loopbaan en hoe hij daaraan kan werken", aldus ­Crevits.

