Vlaming zat vorig jaar gemiddeld 19 minuten zonder stroom tvc

03 oktober 2019

17u17

Bron: Belga 0 Vlaamse gezinnen en bedrijven aangesloten op het distributienet voor elektriciteit zaten vorig jaar gemiddeld 19 minuten en 18 seconden zonder stroom. Het gaat om het beste cijfer sinds de Vlaamse energieregulator VREG de kwaliteitscijfers bijhoudt.

In 2017 ging het nog om 22 minuten en 11 seconden, onder meer door een grote stroompanne in Gent na een brand in een transformatorstation.

De frequentie van de onderbrekingen kwam in 2018 uit 0,37. Anders gesteld: gemiddeld eens in de 2,7 jaar zit de Vlaamse stroomklant op het laagspanningsdistributienet zonder stroom door een ongeplande stroomonderbreking. De belangrijkste oorzaken van stroompannes zijn defecten op kabels en kabelbreuken veroorzaakt door derde partijen, denk aan aannemers bijvoorbeeld bij wegenwerken.

Voor aardgas becijferde de VREG een gemiddelde theoretische onbeschikbaarheid van 2 minuten en 11 seconden, tegenover 2 minuten en 40 seconden het jaar voordien. De daling is vooral te danken aan een lager aantal geplande werken aan dienstleidingen en meters.