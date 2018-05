Vlaming wil zelf gestolen motor terughalen in beruchte Franse wijk, maar eindigt in de cel na dodelijke achtervolging dief Redactie

14 mei 2018

07u06

Bron: Het Nieuwsblad 448 De 33-jarige Ludovic J. uit Menen wou zelf zijn gestolen motor recupereren in het Noord-Franse Tourcoing, maar dat liep helemaal mis. De dief crashte tijdens de achtervolging en overleed. Zijn familie was furieus en stortte zich op de Belg. Pas na vele uren kon Ludovic J. ontsnappen aan zijn belagers en gaf hij zich aan bij de Franse politie. Hij zit nu in de cel voor poging tot doodslag. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Donderdagavond werd Ludovic J.'s Yamaha, die eerder die week gestolen was, opgemerkt in de beruchte wijk Bourgogne in Tourcoing. Rond 19 uur reed J. er met een vriend naartoe. Toen ze de dief met een passagier achterop de motor door de wijk zagen rijden, zetten ze zelf de achtervolging in. Maar bij een scherpe bocht van 180 graden ging de motorrijder onderuit. Een wagen die tussen de witte BMW van J. en de gestolen moto inzat, kon de motard niet meer ontwijken. De motordief stierf ter plekke aan zijn verwondingen.

Heel wat vrienden en familieleden van de overledene waren getuigen van het vreselijke tafereel in de wijk en ontstaken in woede. Ludovic J. werd omsingeld, maar kon toch nog ontkomen. Acht kilometer verder in Halluin verstopte hij zijn BMW in de garage van zijn vader. Maar ook daar bestormden tientallen Franse de garagebox met sabels en ijzeren staven om J. eruit te dwingen.

Represailles

Rond drie uur 's nachts kon J. pas ontsnappen aan de woedende bende, nadat de politie hen had kunnen bedaren. J. gaf zichzelf daarna aan bij de Franse politie en moest de cel in voor poging tot doodslag. Ook enkele belagers kregen een pv.

De situatie blijft gespannen. De zus van J., die eveneens in Menen woont, werd al online bedreigd. De Belgische politie heeft de taak de familie van J. te beschermen tegen eventuele represailles.