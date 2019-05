Vlaming verkiest Crevits boven De Wever Daimy Van den Eede Gunter Van Stappen

21 mei 2019

07u22

Bron: VTM NIEUWS 56 Als het van de Vlaming afhangt, wordt Hilde Crevits (CD&V) en niet Bart De Wever (N-VA) minister-president. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, RTL-TVI en Le Soir.

Op de vraag ‘wie moet Vlaams minister-president worden: Bart De Wever of Hilde Crevits’ antwoordde 54 procent van de ondervraagden Crevits . Dat de CD&V-politica populairder is dan ooit, werd ook al duidelijk in de lijst met populaire politici. 46 procent vindt Bart De Wever een betere keuze als minister-president.

“Ik ben daar ontzettend blij mee”, reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke. “Ik voel dat ook in de straat. Hilde heeft al vijf jaar ervaring als vice-minister-president en krijgt het vertrouwen, heel goed.”

“Geen verrassing”

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt de keuze niet zo verrassend. “Ik heb al eerder gezegd dat Hilde een allemansvriend is”, klinkt het. “Ik heb meer uitgesproken standpunten, bijvoorbeeld over migratie. Moge de beste man of vrouw winnen. Maar ik hoop dat ik de beste word.”