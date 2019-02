Vlaming valt in grot en zit 75 meter onder de grond vast Sven Van Malderen

16 februari 2019

20u01

Bron: VTM Nieuws 22 Een Vlaming is deze namiddag in het Waalse Yvoir in een grot gevallen. Hij zit nu vast op een diepte van zo’n 75 meter. Dat melden verschillende Waalse media. De zestiger is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het gaat om een relatief ervaren speleoloog. Hij bevond zich op het moment van het ongeluk in de ‘Trou Bernard’, met 140 meter een van de diepste grotten van ons land.

De man gleed uit, viel vijftien meter naar beneden en zit nu dus op zo'n 75 meter diepte vast. Hij heeft volgens de eerste informatie verschillende breuken opgelopen, onder meer aan het bekken.

Naast politie en brandweer werden zo’n twintig speleologen opgeroepen om de reddingsactie in goede banen te leiden. Zij zorgen ervoor dat het gat verbreed wordt, zodat het slachtoffer met een brancard naar boven gehaald kan worden.

Dat zal volgens brandweerkapitein Gilles Boonen zeker niet voor 1 uur vannacht gebeuren. “Sommige passages zijn moeilijk door te komen met een draagberrie.”

In de grot is het koud en vochtig. Het wordt dus opletten dat onze landgenoot niet onderkoeld raakt. Op dit moment is onder meer een arts-speleoloog al tot bij hem geraakt.