Vlaming valt in grot en zit 60 meter onder de grond vast

Rob Van herck

16 februari 2019

20u01

Bron: VTM Nieuws

Een Vlaming is in het Waalse Yvoir in een van de diepste grotten van ons land gevallen. Hij zit nu vast op een diepte van zo’n zestig meter. Dat melden verschillende Waalse media. Hij is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.