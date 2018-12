Vlaming recycleert nog niet genoeg kv

Bron: Belga 0 Vorig jaar is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per Vlaming met 19 kilo gedaald. Dat blijkt uit de officiële jaarcijfers van OVAM, waarover Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag berichten.

De berichten over plastic verpakkingen die het milieu vervuilen, maar ook de inspanningen van bedrijven om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken: ze lijken vruchten af te werpen. Vorig jaar daalde de afvalberg per Vlaming tot 469 kilo, of 19 kilo minder dan vorig jaar, en 51 kilo minder dan in 2013, klinkt het.

Ons restafval, het afval dat niet selectief wordt opgehaald, daalde vorig jaar eveneens, naar 145 kilo per Vlaming, een daling van bijna 5 kilo in vergelijking met het jaar voordien.



De experts van OVAM schrijven de aanhoudende daling deels toe aan de minirecyclageparken die overal opduiken. Daardoor slaan meer mensen aan het recycleren en droppen ze minder afval achteloos in de witte zak.

Toch moet het mogelijk zijn het aantal kilo's restafval nog sterker te beperken. Over een heel jaar verdwijnt per Vlaming 110 kilo in de witte restafvalzakken. Maar onderzoek van OVAM wijst uit dat veel zaken er niet in thuishoren, wegens perfect te recycleren.

