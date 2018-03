Vlaming is tevreden over buurt en gemeente, maar klaagt over staat van fiets- en voetpaden HR

19 maart 2018

11u45

Bron: Belga 4 Vlamingen zijn doorgaans tevreden over de buurt (79%) en gemeente (76%) waar ze wonen. Dat blijkt uit de laatste gemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Als inwoners klagen is dat voornamelijk over de staat van fiets- en voetpaden (zowat 50% ziet dit als een knelpunt). De Vlaamse gemeente met de grootste groep tevreden inwoners is het Oost-Vlaamse De Pinte (90%), gevolgd door het Antwerpse Vorselaar (89%).

Inwoners ergeren zich vooral aan onaangepaste snelheid van autobestuurders in hun buurt. Bijna de helft van de inwoners geeft aan last te hebben van snelheidsduivels, naast ergernis over verkeerslawaai (bij28 %) en sluipverkeer (27% stoort zich daaraan). Drie kwart van de ondervraagde Vlamingen is opgetogen over het groen in in hun gemeente. Maar zwerfvuil is dan weer wel een buurtprobleem waar 4 op de 10 inwoners over klagen.

Ook verkeersveiligheid houdt de Vlaming wakker. Slechts 1 op de 2 inwoners vindt het veilig om te fietsen. En amper 1 op de 3 vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen met de fiets of te voet. Van de ondervraagden geeft 59 procent dan ook aan dat de auto hun belangrijkste vervoermiddel is. 16 procent van de Vlamingen ziet de fiets als belangrijkste vervoermiddel. En 16 procent kiest systematisch voor de bus.

Verhuizen

Een op de vijf ondervraagde inwoners geeft aan binnen de 5 jaar te willen verhuizen. Een cijfer dat in de steden iets hoger ligt (1 op de 3). Maar dat heeft veel te maken met de levensfase (het cijfer ligt hoog in studentensteden) waarin de meeste inwoners zich bevinden.