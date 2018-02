Vlaming is 1 van de 10 beste leerkrachten ter wereld en kan 1 miljoen dollar winnen ep

14 februari 2018

14u51

Bron: Belga 1 De Vlaamse leraar Koen Timmers uit Hasselt maakt kans op de internationale Global Teacher Prize. Aan de prijs, die jaarlijks uitgereikt wordt aan een "buitengewone leerkracht die een opmerkelijke bijdrage aan zijn of haar beroep heeft geleverd", hangt een beloning van 1 miljoen dollar vast.

Timmers, die lector is aan de Hogeschool PXL in Hasselt en leerkracht webdesign aan CVO De Verdieping in Heusden-Zolder, is een van de tien finalisten, zo laat hij vandaag weten.

Koen Timmers maakt al voor het tweede jaar op rij deel uit van de top vijftig, nadat een tiental leerkrachten uit de hele wereld hem nomineerde. Een prijscomité selecteerde hem vervolgens voor de top tien, waarna de winnaar door een academy wordt gekozen.

"Vorig jaar werd ik wellicht genomineerd voor 'Project Kakuma', waarbij Afrikaanse vluchtelingen les krijgen via Skype van 150 leerkrachten over de hele wereld. Deze keer is het vanwege mijn klimaatproject 'Climate Action' van vorig jaar, waaraan 250 scholen over 69 landen deelnamen", reageert Timmers. "Ik denk dat het de som is die nu de doorslag geeft. De combinatie van de twee projecten zorgt er dus voor dat ik de top tien haal."

Prijzengeld investeren

Als de Vlaamse leerkracht de prijs wint, zal hij het prijzengeld van 1 miljoen dollar, omgerekend ruim 809.400 euro, opnieuw investeren. "Voor 'Project Kakuma' kunnen we investeren in onder meer laptops, zonnepannelen en infrastructuur. Nu werken we nog met enkele duizenden euro's die via crowdfunding kwamen. Het zou ook voor een grotere schaal kunnen zorgen, waardoor we naar andere vluchtelingenkampen kunnen. Op die manier kunnen we onderwijs bieden en een structurele wijziging in de kampen brengen", aldus Timmers. "In april volgt een nieuw project over innovatie, waar we de fondsen kunnen gebruiken om de armste deelnemers materialen op te sturen. Zo is er geen computer of internet vereist, en kan iedereen in elk land meedoen."

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Global Education and Skills Forum op zondag 18 maart in Dubai.