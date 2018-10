Vlaming geeft zijn burgemeester gemiddeld 6,1 op 10

06 oktober 2018

Bron: Belga

In kleine, landelijke ­gemeenten zijn in­woners het meest tevreden over hun burgemeester, in steden ligt de score een pak lager. Dat blijkt uit het nieuwe burgemeestersrapport van Het Nieuwsblad, waarvoor meer dan 66.000 Vlamingen werden ondervraagd. Gemiddeld scoren de Vlaamse burgemeesters 6,1 op 10, maar achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil.