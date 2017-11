Vlaming bouwt steeds minder zelf zijn woning ADN

08u22

Bron: Belga 0 Thinkstock Het aantal Vlamingen dat in eigen naam een bouwaanvraag indient en krijgt, daalt in sneltempo. De opmars van de appartementsgebouwen doet immers het aandeel van de professionelen zoals projectontwikkelaars stijgen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Vorig jaar werd 30 procent van de bouwaanvragen door particulieren ingediend. Acht jaar geleden was dat nog iets meer dan de helft. Een reeks factoren draagt bij tot de verschuiving, bijvoorbeeld de opmars van de flats. Die nemen toe in populariteit door de gezinsverdunning (meer alleenstaanden), de vergrijzing en de trek naar de steden.

Zo werden in 2016 in Vlaanderen 40.115 woningen vergund. Dat zijn er een kwart meer dan in 2009 (30.377). Het aantal eengezinswoningen bleef in die periode vrij stabiel (14.602 in 2016), maar het aandeel van appartementen nam in die periode toe van 52 naar 65 procent (25.634). Het gaat daarbij ook om steeds grotere projecten, in tegenstelling tot in Brussel en Wallonië.

"Vanwege het administratieve proces, zoals de aanpassing van de bestemmingsplannen, kan de doorlooptijd van zo'n project oplopen tot 12 jaar, soms wel 20 jaar. Alleen professionelen kunnen dat aan", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).